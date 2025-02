- Nedvosmisleno je potvrđena optužnica. Detaljan iskaz oštećene koji je dala je mnogo pomogao pri presudi, sve je uverljivo i detaljno pojašnjeno. Sve iskaze oštećene, ali i svedoka potvrđuju veštačenja i nalazi. Odlučujući o kazni, sud nije našao ni jednu olakšavajuću okolnost, na strani optuženog su uglavnom otežavajuće okolnosti. Oštećena je pružila otpor i borila se sa okrivljenim koji je, da ne kažem, bio brutalan i ostvario ono što je naumio. Ranije je osuđivan i te presude imaju elemenata nasilja. U ovom slučaju je bio apsolutno svestan svojih postupaka. Pritvor mu se produžava do početka izdržavanja kazne, a i zbog eventualnog uznemirenja javnosti u slučaju puštanja na slobodu - rekla je predsednica sudskog veća Aleksandra Mojašević Krstić.

Dva dana pre tog gnusnog čina prošle godine, policija iz Aleksinca je zabeležila da je vadio polni organ ispred jedne radnice u pekari, ali on tada nije pritvoren tako da je učinio ovo gnusno delo. Radnicu pred kojom je to učinio je spasila koleginica tako da su ga zajedno izbacile iz lokala.

On je od ranije poznat policiji po raznim bahanalijama, ali nikada ovako drastičnom krivičnom delu. U kaznu mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru. Suđenje se odvijalo iza zatvorenih vrata.

On je tog dana, 12. februara doputovao u Niš, lutao ulicama, a onda je ušao u ovu zgradu.

Jadna devojka je baš tog trenutka krenula nekud, a on je zaskočio u liftu i naneo joj brojne povrede. Naime, on je ušao u zgradu za njom a zatim i u lift koji je zaustavio između spratova i nasrnuo. Pretio je i da će je ubiti, izvaditi oči. Hrabra devojka toliko se borila s napasnikom da su u toj borbi polomljena i unutrašnja drvena vrata lifta. Pošto je izvršio svoj naum, kao višestruko fizički jači, on je potom pokušao i da ukloni tragove tako što je i sebe i nju brisao maramicama.