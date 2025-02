Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal pripadnici SPBOK, zajedno sa policijskim službenicima PU u Nišu i Vranju danas su uhapsili šest osoba za koje postoji osnovana sumnja da su u periodu od 12. septembra 2024. do 26. februara ove godine omogućili nedozvoljen tranzit kroz Republiku Srbiju za 77 ilegalnih migranata.

- Ova kriminalna grupa je delovala tako što su ih u raznim taksi vozilima nelegalno prevozili od Niša do Beograda i od Preševa do Beograda, a u cilju njihovog ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske Unije. Jedan od pripadnika ove organizovane kriminalne grupe je i osnivač tog taksi udruženja A.K. Za ove nedozvoljene transporte ilegalnih migranata ova organizovana kriminalna grupa je ostvarivala protivpravnu imovinsku korist u iznosima od po 250 do 300 evra po grupi - saopšteno je iz tužilaštva.