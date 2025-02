- Tu sam u iznajmljenom stanu, bio kod babe, mučio sam se, nisam hteo niko da me vidi ovakvog iskreno, malo trulo da me neko video ovakvog. Nađi mi utoku da uzmem i spida pravim uslužno dosta, usavršio sam to - prema optužnici piše ubijeni Halabrin na Skaju uz selfi, dok pozira ističući tetovaže na ruci i grudima. Takođe, na jednoj od prikazanih fotografija, Halabrin pozira potpuno go, držeći samo beli peškir ispred sebe pomalo prikrivajući donji deo tela.