- To je pomoć koja ima smer razvića koji odgovara američkoj eliti. Ne postoji ideja koja je nevina, izgleda nevino, kao pomoć državi i građanima u društvenim problemima, ali je došlo do toga da se sad vidi šta se dešavalo.

Ona kaže da je moguće da će sve NVO biti stigmatizovane, ali da je čitav koncept, iako pod plaštom divne ideje, doveo do ukidanja suverenosti mnogih država, pa i pomaže u razbijanju unutrašnjih sistema tih država i stvaranje novog društva.

- NVO će biti još više stigmatizovan nego što je to do sada bilo. Postoje humanitarne organizacije koje se bave svačim, ima organizacija za društvene probleme i prava, ima čak i političkih nevladinih organizacija. One se bave političkim životom, ali zamisao je da se bave stvarima za koje Vlada nema vremena - kaže Đurić.