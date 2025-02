Podsetimo, automehaničar i taksista uhapšen je zbog zločina koji se dogodio 24. januara u 20.30 sati u Ulici Olge Jovanović na beogradskoj opštini Zvezdara kod Cvetkove pijace. On se tereti da je nakon svađe u saobraćaju nasmrt izbo U. P., čoveka kog nikada ranije nije video.

Osumnjičeni živi nekoliko ulica dalje od mesta ubistva, a njegove komšije podeljenog su mišljenja kada je on u pitanju - dok ga jedni kude, drugi za njega imaju samo reči hvale.

- Uvek smo mogli da se oslonimo na njega, šta god da je bilo u pitanju. Koliko puta me je kada je moj sin bio na poslu, Bogdan vozio kod lekara, otišao do prodavnice, kupio mojim unucima čokoladu. Nijednu lošu reč nemam za tog čoveka.

- Zvao je svoje roditelje i njima je rekao da je ubio čoveka. Ako sam dobro razumela, oni su se sukobili u saobraćaju jer je Bogdan krenuo da taksira. Valjda ga je taj Uroš udario i on mu je uzvratio. Bez obzira na to žao mi je ubijenog čoveka. Verujem da je sve to bio splet nesrećnih i užasnih okolnosti. Bogdan pri čistoj pameti tako nešto nikada ne bi uradio.