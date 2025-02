- Forenzičari su morali da budu propisno obučeni prilikom vršenja uviđaja, a nisu bili. Tužilac je u zahtevu za izuzeće rekao da je zahtev neosnovan i da je postupao po ovlašćenjima i zakonu. Ko je tužiocu dao ovlašćenja da uvodi neadekvatno obučena lica u skrivenu prostoriju, to ćemo videti možda u nekom drugom postupku. Forenzičar Nenad Vukanić prvo tvrdi da ne zna zašto je pozvan da svedoči, a onda govori da je bio u Ritopeku. Na pitanje advokata Lazarevića da li je bio još neki dan u Ritopeku, Vukanić je rekao da se ne seća. Da je on slagao, sudija, odmah posle zakletve, pokazuje da se ne seća koji je datum bio, a prethodno je potvrdio da je u pitanju bio 25. april. On je došao ovde da ispriča ono što se dogovorio sa tužiocem, to se ovde videlo i u njihovom odnosu kad je ulazio i izlazio, a mi smo to videli - rekao je Miljković i dodao da su neki forenzičari "pomerali stvari u skrivenoj prostoriji u Ritopeku i tako kontaminirali tragove".