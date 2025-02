Krajem oktobra 2020. godine, Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović ga pita da li su “počeli da ga rade”, a on odgovara da nisu jer još “sklapaju napravu”...

Nena interesuje da li škaljarci imaju posebne ljude za to ili to rade “neki indijanci”, a sagovornik mu odgovara da oni time planiraju da zatresu Evropu i izbiju u prvi plan.

Cetinjanin pita čija je to zamisao - da li Jovana Vukotića, i dobija odgovor da je zapravo Saša to smislio.

“Ali to nije lako izvest, ko prati i čuva sebe”...

I Katnić i Čađenović i Lazović danas su optuženi za saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, a u još nepotvrđenoj optužnici navodi se da je Lazović “u javnim i medijskim nastupima, obmanjivao javnost da su ta lica u Crnu Goru ušla na zahtev policije Republike Srbije i da su prema njima Uprava policije Crne Gore i on kao starešina preduzimali policijske mere i radnje, u skladu sa zakonom”.

Sa konferencije je rečeno i da su u sredu 27. januara 2021. sprečili još jednu likvidaciju u Baru i da su zbog toga uhapšeni Dušan Ivanović, Momčilo Momo Milić i Hasan Turković, koji se sumnjiče da su krili eksploziv, koji nisu uspeli da iskoriste u pokušaju Kašćelanove likvidacije 22. januara, pa su nameravali da ga prebace do Bara, gde je trebalo da usmrte člana kriminalne grupe bliske kavčanima.

“Ovde se radi o istoj kriminalnoj organizaciji, a za pojedina krivična dela, prema do sada prikupljenim dokazima, do granice osnovane sumnje je utvrđeno da su neposredni izvršioci... Ova kriminalna organizacija, trebalo je da dobije između 700.000 evra i 1,3 miliona evra (Tivat), a za delo koje je planirano u Podgorici 500.000 evra, dok je za delo koje je planirano u Baru ovoj kriminalnoj organizaciji trebalo da bude isplaćeno oko 50.000 evra i to samo neposrednim izvršiocima”, rekao je Čađenović.