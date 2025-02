- Da vam pravo kažem, ja sam imao halucinacije u obliku gnjida, da me gnjide napadaju pa da sam se branio od njih pucanjem iz pištolja. Te gnjige su bile na osobama koje sam ubijao i skakale na mene i ujedale me. Ja sam se branio od njih pucanjem iz pištolja, pa su nastradale te nevine žrtve. Nisam mislio na te ljude tada uopšte, nisam mogao da razaznam te pojedinosti. Nisu mi se zamerile (žrtve) u životu, nisam imao ništa protiv njih, to je sve plod mašte bio i bolesnog uma - izjavio je Matić i nastavio:

- Ja se nadam da ću izaći nakon dvadesetak godina ovde na lečenju. Da vam iskreno kažem, ne planiram kada izađem neku porodicu i to, to nije fer od mene - da ja imam porodicu, a ljudi koje sam pobio da nemaju. Imao sam kod sebe automatsku pušku, dva revolvera i 400 metaka, i sigurno da bi pale još mnoge nedužne žrtve da me nisu uhvatili. To je bila sreća što su me uhvatili, jer moguće da me kasnije ne bi uhvatili živog - ili bih se ubio ili bi me ubili.