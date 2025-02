- Kada je Opačić pao, napadač je prišao i pucao mu u glavu. Ubio ga je pred očima žene i kume. Izbezumljena supruga potrčala je tad za ubicom i počela da vrišti na njega: "Šta si to uradio, šta si to uradio?!". U tom trenutku, on se okrenuo i ponovo zapucao, isprva pretpostavlja se u nameri da je zaplaši, a onda je hladnokrvno još dva puta povukao obarač i pogodio ju je u obraz. Bila je živa neko vreme, ali je nažalost izdahnula tokom transporta do bolnice. Ugušila se u sopstvenoj krvi.