- Istovremeno, došlo je do povređivanja A.S. koji je zabobio laku telesnu povredu u vidu sekotina na desnoj šaci, nakon čega je došlo do komešanja okupljenih koji su pokušavali da zaustave okrivljenog, ali je on ne obazirući se na njih velikom brzinom nastavio kretanje kroz masu u pravcu parka Kalemegdan i dalje dodajući gas. Tom prilikom je vozilom udario u oštećenog A.D. koji je usled udarca zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma nadlaktice - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.