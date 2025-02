"Tužioci su imali Skaj i falsifikovali su dokumenta"

Okrivljeni Marko Miljković javio se potom za reč kako bi podneo zahtev za izuzeće tužilaca i to Mladena Nenadića, Zorana Babića i Saše Ivanića.

- Upućujem tužiteljski Zagorki Dolovac da pregleda folder međunarodne pravne pomoći pod nazivom Filip Korać. Tu ima oko deset hiljada putanja koje treba da pregleda. Videće se da su tužioci osim u poslovnom, u dubokom prijateljskom odnosu sa Filipom Koraćem. Da ne bude jedini dokaz da su koristili i imali "Skaj" upućujem i na transkript od 3. debruara 2023. godine u kom sam Lalića pitao da li su tužioci imali "Skaj" nekog drugog operatera, na šta je on odgovorio da je to glupost i pitao šta će tužiocima "Skaj" - rekao je Miljković i potom dodao da je Lalić rekao da njegova (Miljkovićeva) ljubavnica ima "Skaj", ali da se tužilac Saša Ivanić "usprotivio postavljanju pitanja i rekao da to nije predmet raspravljanja".