- Posle godinu dana i dalje ne prihvatamo činjenicu da ih više nema. Kada nekoga toliko volite ne želite da prihvatite da ga više nema. Svaki odlazak na groblje ne podseća me da je on tu. Oni su za mene sada na nekom lepšem mestu, srećni i nasmejani. Ja želim da verujem u to. Mislim da šok u kom smo bili držao nas je živima, jer to je nešto toliko jako da nijedan lek tog dana nije delovao. Samo onaj ko je doživeo ovako nešto može da razume tu bol, kada ti se duša rastavlja, a hodaš jer moraš - kaže s knedlom u grlu Radovanova sestra koja zatim počinje priču o Nikoli.