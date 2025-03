- To sad ne može niko da potvrdi, ali ako baš budu hteli da saslušaju i sve osobito, saznaće se barem delimično ko je to sve bio. Bilo je tu i starih momaka i starih devojčica, jer to su pripreme za odlazak za Francusku, Englesku, Nemačku, oni i tamo uče da prose.

- Zapad je hteo da preseče put do Banja Luke da bi se spojila u jednu celinu, pa su napravili veštački distrikt, tako da je od toga nastao taj distrikt. Moramo da budemo oprezni što se tiče ovoga svega i što je sve to navedeno. Ne radi se o prodaji delova dece ili organa i tako dalje, nego zapuštanje i ostavljanje deteta. To je vrlo bitno - rekao je on, a potom postavio pitanje: