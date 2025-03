Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Stefana J. (22) zbog sumnje da je na Badnji dan 6. januara ove godine oko 4:30 pokušao sekirom da ubije oštećenog A.S. u Sremačkoj šumi.

- A.S. im je ponudio prevoz do mesta gde se seku badnjaci, što je Stefan J. odbio. Ponovo su se sreli u delu šume gde se seku badnjaci, gde je došlo do verbalne rasprave između okrivljenog, oštećenog i svedoka P.E, nakon čega je okrivljeni zamahnuo sekirom dužine oko 1 metar i dužine sečiva oko 15 cm i njom udario oštećenog u predelu leve strane lica - dodaje se u saopštenju.