- Optuženom se stavlja na teret da je 24. juna 2023. oko dva sata posle ponoći najpre na Novom Beogradu, a zatim i na teritoriji Savskog Venca i Voždovca, u stanju akutne alkoholne napitosti srednjeg do teškog stepena, oštećenog B.H. zlostavljao i prema njemu postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo. Potom je, kako se sumnja upotrebom sile i pretnje, bez pristanka koristio tuđe motorno vozilo, na taj način što u momentu kada se oštećeni isparkiravao svojim putničkim motornim vozilom, koje je bilo parkirano na teritoriji GO Novi Beograd u Ulici Ušće bb, utrčao u isto, legao na zadnje sedište, govoreći oštećenom: „Vozi me, vozi me, hoće da me ubiju, spasi me“. Oštećeni je iz sažaljenja primio okrivljenog u svoje vozilo, da bi u toku vožnje, nepovezano i nerazumno oštećenom govorio da je na ratištu, da se nalazi u rovu i da neko hoće da ga ubije, da bi, kada su se nalazili na početku „Brankovog“ mosta odjednom oštećenog stisnuo rukama za vrat, načinivši zahvat „španska kragna“, rukama ga grebao po licu i gurao mu prste u oči - navodi se u saopštenju tužilaštva.