- Tražim oslobađajuću presudu za moje branjenike, takođe da se Darku Šariću zameni pritvor u kom se nalazi već 11 godina, i to od 2014. godine, kućnim pritvorom, pogotovo što je on dobrovoljno došao u Republiku Srbiju. Stoga predlažem da se Darku pritvor zameni merom zabrane napuštanja stana, a da se Dušku Šariću ukine mera zabrane napuštanja teritorije Repuiblike Srbije - naveo je advokat Stanković.

- Kao branilac okrivljenih imam drugačiji stav od tužioca. Osim toga, ja mogu danas da izađem sa potpunom uverenošću da moji branjenici nisu izvršili nijedno krivično delo koja im se stavljaju na teret. Došli smo do toga da se na osnovu nekih navodnih poruka sudi. Specifična je optužnica po mnogo čemu. Darku Šariću je stavljeno 11 krivičnih dečla, Dušku Šariću dva, a Bojanu Stanojkoviću pet. Dakle ukupno 18, a za tu količinu dela nismo čuli nikakve dokaze od strane tužilaštva. Ja ne želim da vi budete tumači toga što vam se potura kao kukavičje jaje - rekao je advokat Katančević.

- Optužnica nema ni glavu ni rep u ovom delu. Nema tačne odrednice u pogledima okrivljenih, kako su se podelile ulogu, kako je izvršavao bilo kakva dela, dakle to je tužilaštvo imalo obavezu da navede u optužnici, ali toga nije bilo, a nije bilo ni u njegovoj završnoj reči. Kada sam čuo završne reči, imao sam osećaj da sam doživeo deža vu. Pitao sam se šta mi to slušamo, pokušao sam da analiziram i shvatio sam da ima dvostruku ulogu, prvo da vas podseti kome sudite, a to je neprimereni rad pravosuđa, a drugo da je dopunio ono što fali ovamo. Ja se nadam da će ovaj manevr tužilaštva ostati samo pokušaj. Što se tiče pokušaja ubistva svedoka saradnika Nebojše Joksovića je takođe potpuno besmisleno. U optužnici se sve vrti oko Joksovića. Navodi se i da je Darko Šarić zajedno sa Dejanom Lazarevićem, tužilaštvo nije ponudilo nijedan dokaz, sve su samo paušalne tvrdnje - dodao je u završnoj reči pred presudu advokat Katančević, ponavljajući da Skaj ne može da bude korišćen kao dokaz.