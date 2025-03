- Do se kretao kroz Prag bio je maskiran, ličio je na običnog turistu. Hotel u koji se smestio nalazi se svega dva kilometara od centra grada, a prenoćište košta oko 50 evra. Na prvi pogled je delovao kao skroman turista koji je došao da istražuje grad. Međutim, upalo je u oči da je tokom šetnji bio maskiran braon perikom i naočarima, zasigurno da ga policija koja je tragala za njim ne bi mogla da ga prepozna, ali moguće i zbog toga što je tako maskiran lakše moga da prati novu žrtvu - otkrili su izvori tada.

Srbija je odmah zatražila njegovo izručenje, jer se u to vreme sumnjičio da je 5. januara u beogradskom naselju Banovo brdo ubio Nebojšu Markovića (37). Holanđani su ga tražili zbog likvidacije Hrvata Ivana Serdarušića u julu 2018. godine u centru Amsterdama, dok je mađarska zatražila izručenje zbog sumnje da je u septembru 2018. u Budimpešti likvidirao biznismena Lasla V.

- Pucao sam u Nebojšu Markovića, jer sam saznao da je učestvovao u pripremama moje likvidacije, pucao sam u njega preventivno, da ih zaustavim da ostvare plan da me likvidiraju. Meni je bilo važno samo da se obračun ne dogodi na oči njegove supruge, na oči njegove porodice. Zbog toga sam, čim sam izašao iz kola, počeo da pucam u njega. Takođe mi je važno bilo i da sve snime kamere, da se moje lice dobro vidi! - napisao je u pismu.

- Nije trebalo da ga uključi u pripremu moje likvidacije. Markovićeva uloga je bila da 20.000 evra da plaćenom ubici. Ova suma je trebalo da pokrije troškove plaćenog ubice, koji je imao zadatak da pređe iz Beograda u Budimpeštu, da me locira i likvidira. Ne mogu da tvrdim da je Marković znao u koju svrhu daje tih 20.000 evra, jer se obično u ovakvim situacijama o detaljima ne govori. Nabavio sam njihove adrese, opis Nebojše Markovića, znao sam da vozi "volvo" sa tri jedinice u registraciji i da mu žena ima plavu kosu - priznao je nasmejani ubica u pismu, koje je napisao 5. jula 2021. u ćeliji.

Detaljno je opisao i da je zapravo njegova prva meta trebalo da bude Alan Kožar, ali da u tom trenutku do njega nije mogao da dođe.

- Pošto sam u tom period mogao da dođem samo do Nebojše Markovića, na žalost, sve se prelomilo na njemu. Napao sam ga iz prevetnivnih razloga, kako bi ih preduhitrio i na taj način potpuno poremetio njihove planove, to jest kako bi ih onemogućio da se organizuju da me likvidiraju. U meni se aktivirao odbrambeni mehanizam, na tuđem primeru sam naučio da je nekada napad najbolja odbrana - naveo je.