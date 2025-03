Iz poruka koje je tokom januara i februara, uoči nestanka, preko Skaja razmenjivao sa osobom koja nije identifikovana, proizilazi da je on u to vreme pripremao likvidaciju "vračarca" Daria Đorđevića Dekstera, koji je kasnije uhapšen u Beču i trenutno je u zatvoru u Austriji.

U prepiskama koje se nalaze u spisima tužilaštva, potvrdio je da su on, Lazar Vukićević i Nenad Alajbegović zvani Alajbeg u ratu sa Nikolom Vušovićem . Podsetimo, pripadnicima vračarskog klana sudi se i za pokušaj ubistva Lazara Vukićevića i Alajbegovića, a klanu Veljka Belivuka za likvidaciju Vukićevića.

- Laki, ja i Alajbeg smo u ratu sa Vušovićem. Ja sam im zviznuo "krompirka". Nemoj da si zucnuo. Dekster je našao ljude za Lakija i mene. Kapiraš, meni trebaju Dekster i Trajko sad, obojica. Spremi pare kad ga rešim, imaš tri dana, ja palim na Kosovo, pa Venecuela. Laki je sad u Venecueli. Trajka ću za ovo što me juri ubiti kao kera - piše u jednoj od poruka krajem januara te godine pokojni Halabrin.

- Nude lovu za moju glvu, neki Dekster iz Kaluđerice, ubiću ga kao kera, zakopaću ti ga u baštu pa ga pop...vaj. Kad neko zapreti mom životu, brate nema više nazad. Pucao sam im na kola pre sedam dana, nisam ni znao da je magarac bio u kolima. Saznaj mi ko je i gde je da ga izbodem u srce. Trajko je mrtav, brata mi, videćeš. Imam pištolj, imam i napravu - objašnjava sagovorniku i dodaje: - Ja više nemam šta, ili pukovnik ili pokojnik. Dobićeš na Skaj sliku, brata mi. Za ovo što oće da me zviznu u zenicu oka ću ga upucati. Ubiću ga kao kera - piše on i u pozorava sagovornika da pazi kome priča o tome jer su "pucali na Alajbega i zapalili Lazi porše".

- Brate, čekaju me da me ubiju od večeras u Beogradu. Dvojica prihvatila posao. Sad nam javili. Nisu "škaljari", nije Desko, ili Pazar ili Milutin misle da sam u Beogradu. Dićićemo ih u vazduh. Laza platio dva konja za pripremu da me ubiju Alajbeg i klinac još jedan - žalio se Đorđević saradnicima.