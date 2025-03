- Republički geodetski zavod se stalno hvali efikasnošću i digitalizacijom, ali oni imaju zaostatak sa više od milion predmeta. Nema građana u Srbiji koji nije imao negativno iskustvo sa njima. Za to ne postoje posledice, pa je to neverovatan izvor korupcije. Da bi vi ostvarili svoje pravo, korupcija se rađa od šaltera do onih najviših nivoa - kaže Ljubičanović.

- Problem je što ne postoji sankcija i to što oni ne pružaju usluge koje treba da pružaju se svodi na "šta me briga" jer kazni nema. Niko ne odgovara jer predmet nije urađen u roku. To što oni koče predmete dovodi do toga da građanin mora da plati ili da čeka sto godina - ispričao je Todorović.