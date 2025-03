- Od kad se desila nesreća mi ne možemo da dođemo sebi. Josip je iz našeg mesta Mala Bosna gde se nesreća i desila. Izazvao je udes na svega kilometar od svoje kuće. Deonica puta na kojoj se desila nesreća nikako nije za vožnju preko 100 kilometara na čas, a kamoli za 170 na sat koliko je on, kako se sumnja, vozio - kaže potresnim glasom njegova komšinica iz ulice i dodaje:

- Seo je pijan za volan i vozio kao manijak skoro 200 na sat, pa to može samo neko ko ne zna šta radi i ko je odvaljen od alkohola, ili možda lud čovek. Zamislite, ubio je majku i dete... Pa njegove ćerke su tu negde vršnjakinje sa tom tinejdžerkom koja je izgorela sa majkom.

- Promenio se. Nije to bio više isti čovek, često smo ga viđali pijanog, nije mario da li je zora ili veče. Josip T. je bio oženjen, ali se sa suprugom davno razveo i deca su mu otišla s njom. Ostao je sam. Imao je roditelje koji su preminula, a pre nekoliko godina počeo je da živi sa jednom ženom. Čuli smo da je upravo sa njom bilo u "pasatu" kada je došlo do nesreće i da je ona, kao i on teško povređena - kaže naš sagovornik i dodaje: