- Kakav ludak, ovo nije teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja već je ubistvo! Pijan sedneš za volan, voziš putem koji se nalazi u naseljenom mestu i to sa 175 kilometara na čas!. Sa toliko promila alkohola u organizmu on je bio mrtav pijan, nije mogao da hoda, a ne da vozi kola. Ovo je ubistvo sa predumišljajem , svesno je takav seo za volan i ubio dve nedužne žene - piše u jednom komentaru na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Doživotni zatvor! Kakva teška tragedija, ni krive ni dužne su nastradale i to zato što je neka pijana budala vozila.

"Zbog pijandure stradale dve duše, ako prežive vozač i suvozač dana belog više da ne vide. Saučešće porodici", "Nekim ljudima nikad neće stići do mozga. Za mene su to polupani ljudi, to su ubice na putevima. Eto šta uradi brzina i alkohol", "Ovo je ubistvo sa predumišljajem. Seo je pijan za volan", "Poslati ga na doživotnu", "U zatvor, neka trune ceo život", samo su neki od mnogobojnih komentara.