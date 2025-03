N. M. G. (48) iz Beograda tvrdi da ju je 3. marta na parkingu jednog tržnog centra u naselju Borča napao muškarac, optuživši je da mu je oštetila automobil marke "mercedes" ! Kako je za Kurir ispričala uznemirena žena, on je nju prvo verbalno napao, a onda je demolirao njen "pežo" dok je ona preplašena sedela u kolima.

- Dosla sam do tržnog centra i ostavila auto na parkingu, tad tu nije bilo nijedno vozilo parkirano pored. Vratila sam se posle završenih obaveza i sela u svoj automobil. Nisam ni vrata stigla da zatvorim u trenutku kada mi je prišao čovek kog prvi put u životu vidim i počeo da viče na mene kako sam mu "polupala" "mercedes" i nanela štetu i tražio da mu istu platim. Isprva sam mislila da se šali, ali kada sam primetila koliko je besan, izašla sam iz kola da vidim o čemu se radi - rekla nam je N. M. G.

- Videlo se da je njegov automobil nov i u odličnom stanju, pa mi nikako nije bilo jasno zašto čovek i dalje viče na mene. Kada sam uzela telefon da snimim rastojanje između mog i njegovog auta i to da na njegovom autu nema oštećenja, on se još više razbesneo i krenuo prema meni kao da će da me udari. Tada sam, što sam brže mogla, uletela u svoja kola i zatvorila vrata - prepričava nemile scene naša sagovornica.