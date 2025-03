Sve isplanirali - Za učešće u ubistvu, istraga je proširena protiv Nurija N. (47), državljanina Severne Makedonije iz Tetova, kao i Filipa A. (29), koji su u bekstvu, zatim Petra Ž. (22) i Alekse N. (28). Ranije su uhapšeni i Veljko E. (26), Đorđe M. (39) iz Aranđelovca kao i Željko D. (24) . Veljko E. i Željko D. su "pali" u centru Beograda i to u filmskoj poreri u Bulevaru kralja Aleksandra, kada su pokušali da pobegnu od policije. U "škodi" u kojoj su bili tada je nađen i pištolj - objašnjava naš sagovornik.

Nuri N., državljanin Severne Makedonije koji se sumnjiči da je direktno učestvovao u ubistvu Nikole Stankovića Pivceta, prema pisanju medija iz Prištine, nedavno je uhapšen na Kosovu i Metohiji, zbog sumnje da je počinio više razbojništava u Prištini. Kako navode, on je u trenutku hapšenja kod sebe imao falsifikovana dokumenta.

- Veljko E. je iznajmljenim "poršeom" obilazio i adresu na kojoj je stanovao Stanković. Kobnog jutra, on, Đorđe M. i Nuri N., kako se sumnja otišli su do kuće u Kaluđerici, ostavili upaljen motor "micubišija" na koji su prethodno stavili i lažne tablice, preskočili ogradu i dotrčali do vrata kuće u kojoj su znali da je Stanković, jer je bio u kućnom pritvoru s nanogicom. Jedan je nosio pušku, a dvojica pištolje. Kundacima su polomili staklo na vratima, i s unutrašnje strane otključali vrata koja su potom otvorili i kroz hodnik direktno utrčali u spavaću sobu. U sobu su uletela dvojica, dok je reći ostao sa automatskom puškom ispred ulaznih vrata, najverovatnije da bi bio podrška ukoliko se nešto neplanirano dogodi - otkriva izvor Kurira kako se, prema sumnjama istražitelja, odigrao zločin.