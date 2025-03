- Uvek možemo da saopštimo, iako to nisu lepe vesti, da akcija "Borba protiv korupcije", kako je najavio naš predsednik Aleksandar Vučić, traje izuzetno. Ovi politički događaji koji se na ulicama manifestuju, kao da malo umanjuju taj publicitet koji zaslužuje ta akcija. To su najsloženije operacije koje jedna država može da uzme. Uključene su mnoge službe i u tome je i poenta. Nije to samo policija hapsi već mora da učestvuje i poreska služba, mora da učestvuju službe za kontrolu finansija, računovođe i raznorazni eksperti u tome. U ovom trenutku smatramo da imamo preko dve stotine obuhvaćenih, ako ne i više ljudi - rekao je on i dodao: