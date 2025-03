U akciju praćenja Popovića bilo je uključeno više policajaca i kavčana, i to nakon što im je javljeno da on iz prestonice dolazi u Kotor da "trenira", te da uvek trči pored kuće škaljarca i, navodno, ubaci listicu u ogradu.

“Sve sam ga ja provalio, zato sam im ja smetao, htjeli me satrijet i Ruse protjerati, jer me nisu imali pod kontrolom... Otrov je taj kompleksaš, vidi mu stav kad trči, ne dovata asfalt taj pikinezer, štikla ga zovu, svake cipele nosi đon da mu stave, da bude visočiji”.

“Batice, danas nam rekoše da idemo u subotu za HN. Ne znam još što tačno. A jesi li u toku da Đoković ide kod Žila nešto u vezi Popovića sa CT. Junior pričao ono u vezi podataka što daje i slike pokazao one, ali nešto je tu uključen i Ivan Đ. Danas kaže Junior Ivanu da ujutro pođe do Žila, vezano za Popovića. Jesi li u toku da hoće da mu plasiraju podatak, lažni, pa da vidimo hoće li ga prodati, onda ga hapsimo valjda ako to javi, Popovića. To Junior priča, mada on je ambiciozan vazda”, šalje Stamatović tog dana Miloviću.