Ahmedin P. (59) iz Tutina uhapšen je zbog sumnje da je ubio Esmu Tiganj (64) za kojom se prethodno tragalo tri dana! On je, podsetimo, nakon zločina, pobegao u Bosnu i Hercegovinu, međutim, kako smo ranije preneli, Ahmedin se noćas vratio u Tutin gde su mu i stavljene lisice na ruke.

- Ne poznajem tog čoveka, viđali smo ga da je tu kod Esme, ali nismo znali da li su oni u emotivnoj vezi ili ne, kada se saznalo da je on uhapšen zbog ubistva, sve nas je to uznemirilo, Esmina ćerka nam je rekla da je znala za njega, ali da je njenoj majci bio samo tu pri ruci da joj pomogne, pitanje je šta se krije iza svega. Čuli smo posle da je ubio u šumi, a telo su našli kada je on sve priznao, sakrio ga na nekom starom putu gde retko ko prolazi, užas - kaže komšinica za Kurir.