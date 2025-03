Niški policajci uhapsili su juče V. M. (33) i V. R. (42) zbog sumnje da su trgovali narkoticima, a ministar policije Ivica Dačić je rekao da je tokom pretresa stanova koje V. M. koristi nađeno više od kilograma marihuane, amfetamina, kokaina, zatim "roze kokaina", MDMA, LSD, ekstazija i prateće opreme. Policija je, takođe, našla i novac stečen prodajom droge, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

Ministar Dačić je u nekoliko navrata naveo da MUP Srvbije, zajedno sa kolegama iz drugih država članica udarne grupe Evropola, učestvuje u hapšenja lica i prikupljanju dokaza u međunarodnoj borbi protiv trgovine drogom. On je iskoristio priliku i da se zahvali Evropolu na saopštenju u kojem napominje ulogu srpske policije.

- Veliki problem naše države jeste činjenica da je droga lako dostupna i veoma prisutna u srednjim školama. Nju konzumiraju čak i deca koja idu u osnovnu školu, poznati su slučajevi da deca od 11 godine već koriste narktoike. Veliki broj dilera je upravo među tinejdžerima od 13 do 19 godina, zato je dobro da svaka škola ima svog policajca koji će moći da vrši kontrolu nad situacijom - kazao je kriminolog Radovanović.

On dodaje da su dve najzastupljenije droge u našoj državi marihuana i kokain i da bi se pojačanjem prevencije "oslabilo" tržište narkotika.

- Najzastupljenije droge u Srbiji su upravo marihuana i kokain, a uveren sam da bi borba protiv narko dilera bilo još uspešnija kada bi se, uz svakodnevne akcije hapšenje, uvele i neke mere prevencije. To znači da bi trebalo da se na graničnim prelazima uvede pojačana kontrola nad svim vidovima transporta, ali bi, takođe, u svakoj školskoj ustanovi trebalo da postoji školski policajac i tu ne bi smelo da bude izuzetaka. To bi umnogome olakšalo posao MUP-u i na taj način bi tržište narkotika bilo oslabljeno, a sve to bi pomoglo u borbi protiv trgovine drogom - kazao je za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović.