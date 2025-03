Bilo je to 28. februara 1990. godine, Milena Janković ušla je u porodilište u Beogradu sa radošću i iščekivanjem. Nosila je dete devet meseci, njena trudnoća bila je uredna, a doktorka koja je vodila trudnoću, zakazala joj je porođaj u smeni u kojoj je dežurala.

- U devetom mesecu trudnoće, bila sam na pregledu. Rekli su mi da je sve u redu, da mi je beba zdrava. Otišla sam u porodilište sa radošću, bez straha, sa ogromnim uzbuđenjem. Kada sam se porodila, dali su mi sina da ga vidim. Držala sam ga, gledala u njega, i on u mene. Ni on ni ja tada nismo znali da će to biti poslednji put.