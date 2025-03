Esma Tiganj (64) iz Tutina, za čije ubistvo se sumnjiči njen poznanik Ahmedin P. (59), biće sahranjena danas na groblju Biohane u tom gradu. Podsetimo, nestanak nesrećne žene prijavljen je 5. marta, međutim posle trodnevne potrage za njom, stigla je teška vest - Esmino telo pronađeno je u jutarnjim satima 8. marta i to bačeno na starom putu ka Novom Pazaru prekriveno lišćem.

Tutin je inače oblepljen umrlicama koje kidaju dušu, s obzirom na to da je potpisuje mnogobrojna rodbina koja Esmu već danima oplakuje. Pored ćerke, od Esme su se oprostili i zet, unučad, braća, sestre, bratanac i ostala rodbina i prijatelji. Ceo grad tuguje za ubijenom ženom, a prema rečima njenih komšija, Esma je bila divna žena i vedrog duha i kako kažu: "Ona ovo sigurno nije zaslužila...!"

- E. D. je sin Ahmedinovog brata, on je zajedno sa Ahmedinom priveden u policijsku stanicu, prilikom saslušanja on je inspektorima rekao da nije znao za zločin - kaže izvor i dodaje da istražni organi ne isključuju mogućnost da mu je on ipak pomogao u prikrivanju tragova!