Sistem Pronađi me je ponovo aktiviran u Srbiji, treći put od njegovog uvođenja, nakon nestanka dvogodišnje devojčice u Ubu . Dok je policija pretraživala teren, devojčica je iznenada pronađena kod repetitora, na mestu koje je već bilo pretraženo. Da li je neko držao dete i kasnije ga vratio? Da li je u pitanju pokušaj trgovine decom? O ovim pitanjima razgovarali su gosti emisije " Puls Srbije vikend " kod Krune Une Mitrović na Kurir televiziji, Trivun Ivković, nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog doma u Sremskoj Mitrovici, Blažo Marković iz pokreta Novi ljudi, nova snaga Srbije i novinarka Kurira Slađana Nedeljković, koja je dva dana provela na terenu sa porodicom i policijom.

- Od trenutka kada je prijavljen nestanak, policija i Gorska služba spasavanja reagovale su brzo i prečešljale ceo teren. Pretraženi su svi delovi njiva i livada iza kuće, uključujući i deo kod repetitora. Međutim, dete tada nigde nije pronađeno. Tek sledećeg jutra, oko pola osam, jedan od pasa tragača je locirao devojčicu kod repetitora, tačno na mestu koje je prethodno bilo detaljno pretraženo. To je ono što budi sumnju. Kako je moguće da je dete prethodno nigde nije bilo vidljivo, a potom se odjednom pojavilo? - ispričala je.

- Dete od dve godine ne može samo da pređe toliki put, da se krije, da preživi noć na hladnoći, a da ujutru bude pronađeno bez ozbiljnijih posledica. Meni to ne pije vodu - rekla je baka male devojčice.

- Sve ukazuje na to da je neko mogao da uzme dete, da ga drži određeno vreme, a kada je policija pojačala potragu i kada se javnost podigla na noge, možda je odlučio da je najbezbednije da je jednostavno ostavi i skloni se. To nije nemoguće. U poslednje vreme sve češće dolazimo do informacija o postojanju međunarodnih lanaca trgovine decom. Možda se, pored poznatog slučaja trgovine decom u Brčkom, sada otvara još jedan kanal.