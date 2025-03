Tokom jednog od suđenja okrivljenima za ubistvo Ranka Radoševića, rodom iz Nikšića, u Višem sudu u Beogradu svedočila je njegova žena. Ona je rekla tada za sudskom govornicom: "Ja nisam supruga Ranka Eskobara, već supruga Ranka Radoševića zvanog Šuka, nadimak je dobio zbog sestre i to je jedini nadimak po kojem je on poznat, a ne Eskobar, kako se to ističe".