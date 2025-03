- Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je najpre vodilo istragu, ali je nakon prikupljenih dokaza slučaj preuzelo Više javno tužilaštvo u Nišu i sada se osumnjičena majka tereti za teže krivično delo, a to je teško ubistvo u pokušaju - naveli su ranije izvori.

- Meni je strašno žao zbog svega što smo preživeli. Ali, moja ćerka nije sama kriva što se to tako dogodilo. Gde

je tu krivica oca? On živi u drugom selu i više ne dolazi ovde. Ja bih htela da vidim bebu, kako da ne volim da je vidim? Ali, mom suprugu je muka od svega i on je nekako protiv toga. Nismo videli ni ćerku od kada je odvela policija, sada ćemo prvi put da je vidimo na suđenju. Ona jeste krila od nas da je trudna, verovatno je bila uplašena - kaže majka okrivljene žene, odnosno baba bebice koja je bila bačena u kontejner.