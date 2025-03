Naime, on je taksistima na stajalištu "Studentski trg" ulazio u vozila, lažno im se predstavljao kao stranac, govoreći nemačkim jezikom i tražio da ga prevezu do Zemuna.

On bi od njih u toku vožnje tražio da zaustave vozila na benzinskim pumpama i da mu "pozajme" novac u dinarima jer, navodno, kod sebe ima samo evre, koje ne primaju na pumpi, navodeći da će im "pozajmljeni" novac vratiti prilikom plaćanja vožnje.

On bi po izlasku sa benzinske stanice nastavljao vožnju u vozilima oštećenih do različitih adresa u Zemunu i od njih tražio da ga sačekaju kako bi uzeo prtljag i nastavio vožnju do aerodroma, govoreći da će vožnju platiti na kraju.