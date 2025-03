Dejan je radio kao saobraćajni policajac na "pauku". Bio je oženjen i ima dete iz tog braka, ali je napustio suprugu zbog Jelene i započeo s njom zajednički život.

Vest da je Stojiljković ubio bivšu devojku šokirala je njegove kolege u policiji. Jedan od njih nam je potvrdio da je on uvek bio miran i povučen:

- Dejan je saobraćajni policajac, baš kao i njegov pokojni otac koji je radio u PS u Malom Crniću. Bio je do ušiju zaljubljen u Jelenu i mislim da nije mogao da podnese što ga je napustila, a priča da je sa drugim čovekom ostala trudna ga je psihički dotukla. Od kada ga je napustila, on je redovno dolazio na posao, međutim, bio je strašno ćutljiv i nije hteo ni sa kim da se druži. Mnogo je patio. Ipak, to ga nikako ne opravdava.