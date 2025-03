Slušaj vest

Dečak koji je početkom godine u Vranju pretrpeo vršnjačko nasilje, pokušao je da naudi sebi popivši tablete za smirenje. Kurir televizija proveravala je kakve sve posledice nasilje u školama ostavlja na žrtve i kako mu stati na put?

Incident kada su maloletnici vezali vršnjaka za stolicu, stavljali mu nož pod vrat i pretili smrću, ponovo je pokrenuo pitanje zastuplejnosti vršnjačkog nasilja, ali i njegovih posledica. Pitali smo građane koje mere bi trebalo preduzeti da bi se talas nasilja zaustavio.

- To je jako tužno i to je ružno. Da li je za to kriva porodica ili škola kao vaspitna ustanova ili neko, ali ja mislim da mora da postoji veća kontrola u školama.

- Takvi se šetaju ulicama, ne znamo ni ko su - rekli su neki od građana.

Prema rečima stručnjaka, neophodno je pristupiti problemu ozbiljno kako bi dete moglo da procesuira ono što je doživelo.

- Kada deca dožive takvu jednu vrstu zlostavljanja, to znači da su prošli kroz ozbiljno traumatsko iskustvo. Ono što možemo da prepoznamo kod kuće, često deca ne kažu to roditeljima i onda mi pitamo kakav je odnos prema njima. Svaki simptom ima svoje zašto, sve što prepoznate, detetu se nešto dešava, time što vi ne znate šta ne znači da se ništa nije dogodilo. Zato je to jako bitno da uzmemo u obzir, posebno to povlačenje i razdražljivost - rekla je Snežana anđelić, psiholog.

U slučaju da se žrtva nasilja odluči da konzumira bilo koji oblik lekova kako bi se lakše nosila sa stresom, neophodno je preduzeti hitne medicinske mere, a Saša Milićević, pedijatar, kaže:

- Sedativi su lekovi koji moraju strogo da se kontrolišu. To su lekovi koji zaista služe da taj nervni sistem smire, mnogi ljudi to koriste, ali je jako opasno ako se pređe doza. Međutim, to može da bude jako opasno. Zato što lekovi iz grupe benzodiazepina, lekovi koji služe da smire nervni sistem, mogu da budu opasni za centar za disanje. Ako se prekorači doza bez obzira koji je uzrast, da li je u pitanju malo dete ili omladinac ili odrasla osoba, može da dovede do depresije centra za disanje - objasnio je.

Pored fizičkih povreda koje žrtva nasilja pretrpi, javljaju se i emocionalne i mentalne.

- Ono što možemo da prepoznamo je da je dete povučeno, da je razdražljivo, može čak i da pokazuje ljutnju, čim ga nešto pitate da onako eksplodira, da slabije spava, da se teže uspava uveče kada legne ili da se tokom noći budi. Imamo više različitih elemenata po kojima možemo da prepoznamo. Jako je bitno da roditelji, i naravno učitelji u školi obrate pažnju na te signale, jer ni jedno dete ne radi nešto samo tako - zaključila je Anđelić.

VEZALI VRŠNJAKA ZA STOLICU I PRETILI MU NOŽEM, DEČAK POKUŠAO SEBI DA NAUDI SEDATIVIMA.. Šta se dešava sa našom decom i koliko još dok ne stanemo na put nasilja? Izvor: Kurir televizija

Zbog čestih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama širom zemlje, pre više od dve godine pokrenuta je edukativna i informativna platforma “Čuvam te” za prijavu nasilja. Stučnjaci ipak apeluju da roditelji i nastavnici moraju međusobno da sarađuju, kako bi se vršnjačkom nasilju stalo na put.

