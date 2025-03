Posle kratke pauze, tokom koje je Belivuka straža sprovela do ćelije u kojoj boravi kako bi uzeo optužnicu po kojoj će iznositi odbranu, sudsko veće, tužioci, branioci i optuženi vratili su se u sudnicu. Iz boksa za optužene, koji je staklom odvojen od sudnice, prvi je ponovo izveden Belivuk koji počinje sa iznošenjem odbrane.

On je ponovo za govornicom ponovio da su fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi i u drugim predmetima, " fotošopirane" i izneo kritike na račun tužilaštva i veća da slike "nisu fotošopirane ".

- To može samo veštak da kaže. Ovde nam se tužilac pozivao na neke pravosnažne presude evropskih sudova, nit nam je dao brojeve predmeta, nit nam ih je dao na uvid. Mene i ne zanimaju, ne sudi mi se u Evropi. Uspeli smo, zamislite, ipak neke da pribavimo i znate šta, nije istina to što je rekao. Rekao je da u Italiji postoji 20 presuda, a nije istina, postoje dve i u njima je navedeno da Skaj ne može da se koristi. Ne postoji pravna gimnastika da se od nezakonitog dokaza napravi zakonit dokaz. Ako veštak dođe i kaže da je dokaz kontaminiran, ne može da dođe neko da dođe i da ga prihvati jer je zakonito izuzet - nastavio je izlaganje Belivuk.

Belivuk: Ovo se zove neometano izlaganje, a ne ometano. Pravio sam teze jer sam upozoren da ćete da me prekidate. Ako kršim nešto, prekinite i vratite me na mesto.

- Imamo situaciju da su oni priznali učešće u ovim ubistvima. Pa da pitam, da li ova tri svedoka ne govore istinu, pa lažno svedoče i treba ih optužiti zbog toga, ili govore istinu pa tužioci vrše zloupotrebu službenog položaja. Ja sam opomenut, zato što sam rekao da su tužioci u predmet stavili falsifikovanu dokumentaciju, a sama optužnica to dokazuju, jer optužnica kaže "Milinko Brašnjović se tokom saslušanja u istrazi branio ćutanjem" , a ovde je čovek, iznosio je svoju odbranu - nastavio je izlaganje prvooptuženi za ubistva škaljaraca u Grčkoj.

- Tužilaštvo nam pod tačkom jedan kaže da smo ja, Radoje Zvicer i Darko Šarić organizovali kriminalnu grupu, ali nam za to ne pružaju ni podatak a kamoli dokaz. Kada smo organizovali, pred kim, čime tu tvrdnju potkrepljuje. Tužioci kažu "kriminalna grupa formirana radi sticanja finansijske i druge koristi", ali nigde u optužnici nisam pročitao kakva je korist stečena . Znači, ja organizujem kriminalnu grupu za sticanje koristi, ali nigde nema ni da sam pokušao da steknem korist. Isto to tužilaštvo kaže da su vođe donosile odluke kada i ko treba da se liši života iz druge kriminalne grupe, ali nisu naveli ni ko je druga kriminalna grupa, šta su radili. Tako da ja treba da se branim da sam hteo da ubijem neke druge pripadnike kriminalne grupe, a ne znam ni koje. Pišu zanimljive stvari, treba da nagađam da li su oštećeni bili pripadnici druge kriminalne grupe, jedne iste grupe ili svako ima svoju. A onda i čime su se oni bavili? Ako smo mi ubili navodno pripadnike grupe zbog trgovine drogom, gde piše čime su se bavili, gde su prodavali drogu? Ispada da napadate perionicu u Vinči da preuzmete mesaru. Nama tužilaštvo stavlja da je motiv bio da se preuzmu kriminalni poslovi, a nigde nisu rekli ni da su se oni bavili kriminalom - završio je izlaganje o prvoj tački optužnice i prešao na drugu.

- Ja sam nekako upao ovde na optužnicu, imam pravo i pričaću o drugima više nego o sebi jer sam označen kao organizator i imao pravo na to. Ja sam prvi u optužnici i hvala im na tome, pokazuju koliko me mrze i ja bih sebe mrzeo da sam na njihovom mestu, ali po optužnici nigde ne vidim zašto sam ja prvi. Evo piše u optužnici da je Stefan Andrejić preuzeo neke pištolje i doneo u stan, koji niti su nađeni, niti se zna koji su. Piše u optužnici da je u zločinu u Atini učestvovao pokojni Ljubomir Lainović a da je dokaz da je mrtav krivična prijava. Valjda treba da postoji dokaz da je neko mrtav. Zatim piše u optužnici da su Stefan Andredjić i Belivuk primetili oštećene ispred restorana u Atini i obavestili okrivljene. To nije tačno, nisam učestvovao u takvom događaju. Ali da se vratimo, jesam li ja organizator koji stvara kriminalnu grupu, ili navodni pripadnik koji vrši opservaciju? Ja imam 120 kila, al ne mogu da budem i jedno i drugo. Jesam li vođa ili pripadnik grupe? Od čega se branim?