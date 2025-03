Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Trešnjev rekao je optuženom Tatomirovu da je priznao nošenje oružja i da to nije sporno. On je objasnio i da sud nije prihvatio navode odbrane da je ubistvo Delevića počinio u nužnoj odbrani ili na mah.

- Napad Delevića nije postojao, tako da ne možemo da pričamo o nužnoj odbrani. Vi ste naveli da je pokojni Delević krenuo prema vama, ali to nije bio napad jer on nije bio naoružan i kod njega nije nađeno oružje. Vi ste tada postupali u stanju jake razdraženosti, ali Zakon kaže da u to stanje morate biti dovedeni bez svoje krivice! Sa Delevićem ste bili u sukobu i pripremili ste se za njegov dolazak. Pripremili ste oružje i spremili se za obračun, zbog toga to nije ubistvo na mah - objasnio je sudija Aleksandar Trešnjev.