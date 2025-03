Aleksandar i kćerka Lana Gavrilović iz Mitrovačkog Trietlon kluba svakodnevno provode od tri do četiri sata na biciklu trenirajući, i to na otvorenom putu. O tome koliko se osećaju bezbedno u saobraćaju, kažu da vrlo često imaju kritične situacije.

- Ljudi ga potcenjuju, on je izuzetno brz. Idemo 3, 40, 50 km na sat, a oni nit' nas vide, nit' nas čuju, samo se pojavimo. Tako da, na otvorenom putu nam veliki problem prave vozači koji jednostavno, mogu da kažem, su neuviđajni. Prolaze jako blizu nas, kažem, nije problem, Lana ima 46 kila. Kad kamion blizu prođe nju, on nju oduva sa puta. Sam vetar je oduva i to koliko puta se desi bez fizičkog kontakta.

- Mi kao biciklisti se trudimo samo da oblačimo što uočljivije boje da bi nas kamioni videli, generalno da bi nas videli vozači motornih vozila i to je to što mi možemo da uradimo - istakla je Lana.

- Mislim da je poštovanje prema biciklistima u našoj zemlji na najmanjem mogućem nivou. S druge strane, biciklisti prave stvarno jako puno problema, ali ja kad siđem s bicikla, sednem u kola i onda imam drugu vrstu problema, onda su to biciklisti koji uveče voze bez svetala, apsolutno ga ne vidim, sve do zadnjeg trenutka kad priđem njemu, bez reflektujućeg prsluka, to teško da ćete nekog videti. Ne mogu da tvrdim, ali po načinu vožnje reko bih da su dobar deo njih i pod dejstvom alkohola. Tako ne bi mogao da vozi čovek koji dobro rasuđuje. Tako da, imam problema i sa jedne i sa druge strane, od biciklista do vozača drugih vozila. Vozači kamiona kad uđu u tako neko veliko vozilo, osećaju se silno - rekao je Gavrilović.