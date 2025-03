- Vest sam primio u kolima, pozvala me supruga kojoj je tog dana rođendan i mislio sam da će da mi kaže kako ćemo ga proslaviti, a ona je radila u kabinetu Zorana Đinđića i ona mi je prva javila šta se desilo. To je bio težak udarac, a posle nepune minute sam bio na licu mesta jer sam bio na Slaviji i tada sam već bio svestan šta se desilo. Bilo je i nekih ranijih pokušaja, nekih upozorenja, učinjeno je sve od onih koji su bili nadležni za njegovu bezbednost. Ubistvo Zorana Đinđića je prekinulo dobar put Srbije ka budućnosti i da se to nije desilo Srbija bi sada bila na nivou Austrije, ne bismo imali niti jedan od problema koje danas imamo. Nažalost, ubistvo Zorana Đinđića je vratilo Srbiju 50 godina unazad.