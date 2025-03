"I dan danas, kada ljudi gledaju snimak nastao posle atentata, misle da je čovek prosede kose na snimku Đinđić, a zapravo je on već bio ubačen u auto, dok je prosedi čovek koji stoji i ulazi u auto ustvari Zoran Janjušević", rekao je Milenković.

"I sam Spasojević, dok je gledao na TV-u snimak, mislio je da je to Đinđić na nogama i da je Jovanović promašio premijera. Tog 12. marta, oko 13 časova, Spasojević pali televizor i kaže: 'E, da vidimo šta smo uradili'. Zajedno gledamo snimak. Od Janjuševića smo i on i ja pomislili da je to premijer koji unosi nekog povređenog", nastavio je Bagzi.