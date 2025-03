Za ubistvo Esme Tiganj (64) iz Tutina, sumnjiči se njen nekadašnji emotivni partner Ahmedin P. (59). Podsetimo, porodica je Esmin nestanak prijavila u sredu 5. marta, a Esmino telo pronadeno je na Dan žena, 8. marta i to na starom putu ka Novom Pazaru prekriveno lišćem. Kako tvrdi naš sagovornik, tokom potrage osumnjičeni Ahmedin P. sve vreme se ponašao kao neko ko je iskreno zabrinut zbog Esminog nestanka. On je takođe, kako izvor dodaje, za to vreme, komunicirao sa njenom ćerkom iz Francuske, kao da nema nikakve veze sa zločinom.