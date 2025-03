On je automobil parkirao nasred mosta, a za sebe je lancima vezao betonski blok. Neko vreme je tako stajao. Na lice mesta izašla je policija i počeli su pregovori kako ne bi skočio u vodu. Posle sat vremena pregovora s policijom, Teodorović je preskočio ogradu i skočio s mosta. Ipak, u nameri da sebi oduzme život nije uspeo jer ga je policija izvukla iz vode.

Cela drama na mostu dovela je do jezivog otkrića, da je Teodorović prethodno ubio svoju suprugu Gordanu. Ubistvo je priznao dok je pretio da će da se baci s mosta. Gordanino telo pronađeno je u kući u Ulici Diane Budisavljević. Nikola ju je ubio tako što joj je bušilicom naneo povredu na glavi. Najpre ju je udario sa prednje strane glave, a onda u potiljak.

Komšije su ispričale da nisu ni slutile da će da dođe do zločina jer su samo pola sata ranije videle bračni par kako unosi robu i normalno komunicira. Deo komšija kažu da su se svađali, ali da nije bilo prijave nasilja, a drugi kažu da je im je brak bio skladan.

"Pao mi je mrak na oči"

U višem sudu u Novom Sadu u septembru prošle godine počelo je suđenje za to ubistvo. U sud je doveden iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Tužilaštvo je zatražilo da mu umesto kazne bude izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečanja jer je veštačenjem utvrđeno da u trenutku zločina nije bio uračunljiv. Njegov advokat bio je saglasan s tim predlogom, tvrdeći da Teodorović nije bio svestan svojih postupaka tog dana.

- Nisam tražio objašnjenja od nje jer u to vreme praktično nismo komunicirali, a kad bih je pitao o bilo čemu, kratko je odgovarala i govorila: "Ne znam o čemu pričaš". Sumnjao sam da me truje, ali sada nisam siguran da je bilo tako. Nisam planirao to da uradim, ali eto... Supruga je sedela u dnevnom boravku i gledala TV. Bušilica je od ranije stajala u predsoblju zbog nekih radova koje smo ranije izvodili. Pao mi je mrak na oči, prišao sam i udario je bušilicom u glavu, ali se ne sećam šta se dalje dogodilo - rekao je pred sudom.