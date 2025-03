- Tog dana je došao kući, odmah je odveo devojčicu u obdanište, a trebalo je odmah posle toga, oko devet časova ujutru, da ode na posao. Došao je kod mene, doneo mi neke ćebiće da operem, rekao mi da ima da pusti nekoliko mejlova, pa da popijemo kafu. Sklonila sam se da ne smeta, potom pristavila kafu, ne mogu da se setim o čemu smo tačno pričali, ali se pokupio i otišao na posao. Komšinica jedna je čula da je imao dva bučna razgovora ispred automobila koji je bio parkiran neposredno kod zgrade, ja sam skrenula pažnju policiji na to, a oni su rekli da je razgovarao sa šeficom iz Beograda. Međutim, on je otišao na posao, odradio deo koji je imao, pa se zaputio ka Bojaninim vodama na planini i to je bilo strašno kada smo čuli - započela je neutešna majka, pa nastavila:

- Dakle, potrebno je preći tri sela kako biste odavde stupili na Bojanine vode, a on je usnimljen oko 12 časova kod prvog sela na kameri, tu ima jedan restoran, ali se popeo gore i poslednji put je usnimljen na zadnjoj kući u Gornjoj Studeni, to je uprav to zadnje selo, pa posle četiri kilometara idu Bojanine vode. On je usnimljen kako vozi kola, sam je i ide gore prema Bojaninim vodama. U međuvremenu, stariji sin je došao kući, uzeo je dete i odveo je na rođendan, a kada se naveče vratio kući pitao je snaju gde je Milan. Preko pametnog sata je ustanovio da se nalazi 19 kilometara od Niša, pa su se okupili sa poznanicima i podelili u dve grupe. Kola su nađena, ali se Milanu trag izgubio.