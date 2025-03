Podsetimo, pedagoški asistent se tereti da je predmetne radnje preduzimao u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno deci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine, zloupotrebljavajući položaj lica kome su deca iz pedagoške ustanove bila poverena na staranje i negu.

Preti mu do 12 godina robije

Za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja zaprećena je kazna zatvora od pet do 12 godina, za nedozvoljene polne radnje od šest meseci do pet godina, a za pri­ka­zi­va­nje, pri­ba­vlja­nje i po­se­do­va­nje por­no­graf­skog ma­te­ri­ja­la i is­ko­ri­šća­va­nje ma­lo­let­nog li­ca za por­no­gra­fi­ju zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina.