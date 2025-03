- Nezahvalno je davati neke pretpostavke, ali ako se predmet nalazi i ako su žalbe predate, odnosno ako sve to narodski rečeno spakovano i prosleđeno u Apelacioni sud, onda je moguće da za mesec dana, dok sudije budu napravile uvid i zakazale javnu sednicu - rekao je Perović.

- Ne vidim svrhu suđenja 20 godina za devetero mladih, mi ne možemo da prihvatimo tu kaznu. Sva ova suđenja koja smo pratili, svi znaju detalje, oni su nam se smejali u lice, da bi na zadnjem suđenju ovaj zlikovac rekao da nikome ništa nije skrivio i da je on ustvari krivac. U očima i priči nismo osetili to kao iskrenost, već kao naučena pesma ili priča koju je rekao na završnoj reči - rekao je otac D.B.

Očevi ubijenih u masakru kod Mladenovca neutešni: Ne možemo da prihvatimo tu kaznu, to je nagrada za njih! Izvor: Kurir televizija

- Za devetoro dece i 12 ranjenih da dobije 20 godina, znači ni godinu dana po detetu, to je van pameti, ali zakon je takav, on i njegov otac će biti nagrađeni za to što su uradili.