- Mene je tužilac pitao da li nam se Andrej ikada žalio da mu neko preti, da li je imao problema sa tim momkom koji ga je ubio. Odgovorio sam da nije, nisam imao pojma ni da se on viđa sa tom devojčicom za koju će se ispostaviti da je ranije bila u vezi sa njegovim ubicom. Ja čak ni ne verujem da je Andrej bio sa njom u vezi, bio je još dete, mislim da su se samo družili i da joj je verovatno pravio društvo dok je čekala autobus jer je živela u jednom selu u okolini Leskovca. Ona je bila jedan od svedoka na saslušanju pred tužilaštvom i kako sam čuo, rekla je da se zabavljala sa tim momkom koji je ubio Andreja ali da ga je ostavila jer je bio nasilan prema njoj. Meni je ona poslala neke snimke kako se sa Andrejom drži za ruke, te kako mu u učionici crta srce i piše “Za Akija” i pokazuje mu.... Sve nas je to dodatno potreslo - kazuje neutešni čovek.

- Tužilac me je pitao da li je Andrija bolovao od nečega da bi utvrdio da li je neka bolest izazvala taj izliv. Kazao sam da se on intenzivno bavio košarkom, da je bio veoma uspešan te da to ne bi bilo moguće da je bio bolestan. Mnogo se teško nosimo sa njegovim gubitkom, voleli smo ga kao svoje dete, sve se to desilo tako iznenada. Gubitak voljene osobe je uvek težak, ali kad neko boluje, nekako se na to pripremate a ovo je strašan udarac koji je došao iznenada. Nismo znali šta nas je snašlo, trebalo mu je prirediti dostojan pogreb, hteli smo da mu i u tim trenucima priuštimo sve najbolje i najskuplje kao što smo radili kada je živeo sa nama. Pomogli su nam sin i snaha, nešto smo se i zadužili da bimo ga ispratili kako je zaslužio. Uskoro bi trebalo da mu podignemo spomenik, ni to neće biti lako, dobrodošla bi nam neka finansijska pomoć da Andrija dobije dostojanstveno obeležje - priča hranitelj ubijenog tinejdžera.