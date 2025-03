Priznao je da nam je ubio oca! Niko mu od porodice ne ide u posetu, sem tetke... Tražim da se osudi na maksimalnu kaznu zatvora, to je jedino zaslužio.

Ovim rečima za Kurir počinje svoju Silvester Mičik, brat osumnjičenog Jožefa Mičika (38) i sin Jožefa Mičika, koji je ubijen 2021. i to lopatom u porodičnoj kući u Subotici, a zločin je otkriven u junu prošle godine kada je Jožef i uhapšen. Inače, 12. marta u Višem sudu u Subotici bilo je ročište okrivljenom gde su bili svedoci i veštaci, sledeći pretres zakazan je za 1. april kada bi trebalo da budu završne reči.

- Iskreno da vam kažem, i da imam priliku da ga nešto pitam, da razgovaram s njim ne bi imao šta. On više ne postoji za mene. Na sudu sam rekao da on više nije deo naše porodice i da ga više ne smatram bratom. Nemam više brata. On jednostavno ne zaslužuje da mu se obratim i kažem nijednu jedinu reč.