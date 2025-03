Grupa je ranije sarađivala i sa spomenutim Daliborom Ristićem, ali su se naposletku grupe na čijem su čelu bili Žarković i Ristić sukobile, odnosno postale su supernički klanovi. U vreme ubistva sumnjalo da se da jedan od motiva likvidacije može da bude upravo to što je Lazić i dalje sarađivao sa Ristićem.

Milan Jovičić je uhapšen zbog ubistva krajem marta iste godine. On je bio osumnjičen da je iz neposredne blizine pucao u Lazića, a potom njegovo telo ostavio na livadi u blizini nehigijenskog naselja Čikago. Sumnjičen je da je telo pokrio starim stvarima kako bi ono što kasnije bilo pronađeno.

Nakon zločina bio je uglavnom u svojoj kući, a nekada je boravio i kod drugova. Operativci Trećeg odeljenja su u međuvremenu došli do saznanja ko bi mogao da stoji iza ubistva i tada su počeli da privode osobe bliske Laziću i Jovičiću na informativni razgovor. Kada je shvatio da se obruč oko njega steže, Jovičić se javio na ranije određeno izdržavanje osmomesečne zatvorske kazne, u nadi da će na taj način da izbegne hapšenje zbog ubistva.

Odluka Apelacionog suda bila je izuzetno kontradiktorna, s obzirom na to da je istom odlukom M. S. pravosnažno osuđen zbog sumnje da je Jovičiću pomogao da sakrije pištolj kojim je izvršio krivično delo. Ta nelogičnost usledila je jer se M. S. i njegov branilac nisu žalili na prvostepeno izrečenu presudu, a Apelacioni sud nije mogao da preinači presudu po službenoj dužnosti, već samo da odlučuje po žalbi tužilaštva, koja je uložena zbog visine zatvorske kazna, a sud je tu žalbu odbio.

Tokom suđenja koje je trajalo niz godina, nije došlo do pribavljanja novih dokaza koji bi naknadno izmenili činjenično stanje, već se ceo krivični postupak od početka do kraja zasnivao na istim dokazima, što je dovelo do oslobađajuće presude za Jovičića.