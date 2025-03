MUP Srbije oglasio se saopštenjem, u kom se navodi da je osumnjičeni u noći između 14. i 15. marta nasmrt pretukao čoveka (76), i da se tereti za krivično delo ubistvo. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, a nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu određen mu je i jednomesečni pritvor.

- Svi su znali Slavka. Nije imao gde da živi nakon što se rastao od žene. Godinama je životario u napuštenoj zgradi nekadašnje škole . Nije nigde radio i odao se alkoholu, voleo je da popije. Mislim da ga je to i uništilo - kaže jedna meštanka i dodaje:

- Muškarac koji je počinio zločin živi u selu odskoro, i to nakon što mu je jedan komšija dao kuću u kojoj može da živi. I on je sam i nema nikoga. Sažalio se čovek na njega, a on sad ubio Slavka. Užas.