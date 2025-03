Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu danas je održano suđenje Ognjenu P. (21) za smrt Alekse Stojimenovića (26) u aleksinačkom restoranu "Oaza" na proslavi 18. rođendana zajedničke drugarice.

Ognjen P. je danas izneo odbranu u kojoj je pojasnio neke delove svog iskaza datog ranije u istrazi. On je napomenuo da nije udario Aleksu Stojimenovića već da smatra da " ga je možda zakačio prilikom zamaha".

Foto: Privatna Arhiva

- Prilikom prvog iskaza u policiji rekao sam da sam "zakačio" Aleksu. Tada u policiji mi je rečeno da sam ja imao poslednji kontakt sa Aleksom, da sam mu zadao kobni udarac i da je on na nogama bio osam sekundi, a onda je pao. To mi je isto rekla i tužiteljka koja je bila prijatna, oslovljavala me je sa "sine" i dala mi čokoladu. Kasnije sam video da je ta moja izjava protumačena kao priznanje, mada se ja ni tada ni sada, ne sećam da sam ga udario, a to sam tada rekao - naveo je optuženi Ognjen P.

On kaže da mu je u policiji rečeno da će "ići na poligraf, ali da to nije iz nekog razloga obavljeno".

Kamere snimile tuču na rođendanu Foto: Printscreen/Youtube

- U policiji su me prekidali kada sam nešto hteo da kažem, bio sam bez advokata i zbunjen. Tada su mi u policiji i u tužilaštvu rekli da je sve jasno, da se na snimku sve lepo vidi i ja sam smatrao da je to tako kao što mi je rečeno. Posle sam na snimku video da to nije tako i nisamverovao da svi pričaju isto - rekao je Ognjen P.

Ranije je tužiteljka Jelena Branković iznela delove iz optužnice gde se navodi da je 16. maja 2021. godine Stojimenović preminuo od teške telesne povrede udarcem stisnute šake odnosno pesnice. Ona je rekla da je u kobnoj tuči, Stojimenoviću povređena vertebralna arterija zbog čega je došlo do srčanog zastoja i smrti. Ona je rekla da su se neki mladići posvađali još u toaletu, a onda se kobna tuča prenela na terasu.

Na današnjrm ročištu svoj iskaz je dao i momak Zoran Trajković koji je bio u sali na rođendanu kada je izbila tuča.

- Na prvom snimku gde je bila loša rezolucija nije se lepo videlo kako se sve to odvijalo. Kasnije, kada je snimak rasvetljen, vidi se da Ognjenova ruka ide ispod Aleksinog vrata što znači da ga on nije udario. Moram da kažem da sam to ja na snimku video jer kada se to događalo, ja sam bio okrenut leđima. Na snimku se vidi i kako Aleksa udara Dušana, a potom Ognjen zamahuje da udari Aleksu. U tom trenutku, Dejan Marinković (gost na rođendanu) povlači za ruku Aleksu. Tada se Aleksa cimnuo tako da je izgledalo da ga je Ognjen udario - ispričao je Zoran Trajković.

Ubijeni mladić bio uspešan sportista Foto: Privatna Arhiva

Tužiteljka je upitala Trajkovića "da li je slušao šta je ranije tužiteljka diktirala, nakon prvog iskaza", on je rekao da "jeste, ali da je razmišljao o nečemu drugom i da je bio uplašen".

Miroslav Stojimenović, otac preminulog mladića je rekao da neće menjati svoj iskaz i da ostaje pri ranijim navodima.

Kako je sudija rekla na glavnom pretresu će biti prikazan snimak kobne tuče, a iskaze će dati svedoci i veštaci. Sledeće ročište je zakazano za 24. april.